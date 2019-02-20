20 Февраля 2019
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Общество Курганская область

В Кургане члены подпольных ячеек запрещенной в России организации вербуют в свои ряды новых сторонников

Члены курганских подпольных ячеек запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"* продолжают скрытно проводить проповедническую работу и вербовать в свои ряды новых участников, распространяя при этом запрещенные религиозные материалы, в том числе, в которых имеются экстремистские высказывания, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Официально эта ситуация не разглашается, однако есть информация, что сотрудники полиции ведут работу по выявлению таких незаконно созданных ячеек. В УМВД России по Курганской области отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, еще в августе 2017 года Минюст включил "Свидетелей Иеговых" в перечень организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Через год - в июне 2018-го - В США забеспокоились арестами представителей организации "Свидетели Иеговы" и потребовали освободить их, в том числе освободить и более 100 других религиозных заключенных, многие из которых, по мнению Вашингтона, были задержаны по безосновательным обвинениям в экстремизме.

Полмесяца назад в Орле вынесли приговор гражданину Дании и последователю "Свидетелей Иеговы" Деннису Кристенсену за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации. Как считает следствие, Кристенсен руководил общиной "Свидетелей Иеговы" в городе, распоряжался ее имуществом, организовывал сбор средств и распространял литературу для привлечения адептов.

19 февраля стало известно, что в Сургуте начались аресты в рамках дела о деятельности "Свидетелей Иеговы". Три наиболее активных участника сургутской ячейки сообщества арестованы на два месяца. Отметим, уголовное дело было возбуждено 15 февраля. Сотрудники СК, региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии провели обыски в домах сторонников запрещенной организации и на их работах. Ранее аналогичное дело завели на приверженцев "Свидетелей" в Урае.

Сейчас, по данным правоохранительных органов, деятельность религиозной организации продолжает осуществляться на территории всего Уральского федерального округа, в том числе и в Курганской области, где насчитывает около 1 тыс. 700 членов организации.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

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В Кургане члены подпольных ячеек запрещенной в России организации вербуют в свои ряды новых сторонников

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Теги: Свидетели Иеговы, Курган, организация, сектанты, сторонники, вербовка



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