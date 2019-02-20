20 Февраля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

На стройке полигона в Шиесе утонул экскаватор

На мусорном полигоне в Шиесе Архангельской области в снежном болоте утонул экскаватор.

На видео, распространяемом в соцсетях, появились кадры затонувшей техники. Другие подробности инцидента пока неизвестны. Видео было опубликовано в сети еще 17 февраля.

Напомним, на митинге с требованиями остановить строительство полигона в декабре прошлого года выступили 7-8 тысяч жителей региона. Ожидается, что туда будут свозить мусор из Москвы. Жителям Архангельской области обещают, что после запуска проекта "ЭкоТехноПарка" "Шиес" регион получит 6 млрд руб. (средства от правительства Москвы будут поступать в течение трех лет).

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На стройке полигона в Шиесе утонул экскаватор

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Теги: Шиес, Архангельская область, экскаватор, полигон



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