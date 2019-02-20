Тагильчанам пытаются запретить митинг против высоких "мусорных" тарифов. Люди требуют Пинаева для объяснений

В Нижнем Тагиле митинг против повышения тарифов за вывоз мусора, назначенный на 23 февраля, может не состояться. Об этом Накануне.RU рассказали его организаторы в городском отделении КПРФ.

По словам первого секретаря Нижнетагильского горкома КПРФ Михаила Бояркина, до сегодняшнего дня у них были устные договорённости о проведении мероприятия с руководителем аппарата администрации города Андреем Лендой, который в мэрии отвечает за процедуры согласования, но официального разрешения до сих пор не получено.

"Сейчас возникли некоторые обстоятельства, связанные с проведением митинга, администрация может предложить, в каком ключе мы сможем его провести, либо нам его вообще запретят проводить, – сказал Накануне.RU Бояркин. – Мы к проведению готовы полностью, но если запретят – придётся отказаться".

Видимо, поводом для отказа может стать публикация на местном сайте КПРФ. Так, анонсируя проведение митинга, нижнетагильские коммунисты, мягко говоря, вышли за пределы заявленной темы, призывая в День защитника Отечества защитить страну от "присосавшихся к России олигархов и чиновников". Вот лишь одна цитата:

"После избрания Путина президентом в 2018 году осатаневшие "реформаторы" как с цепи сорвались. Одни за другими – всё новые и новые "реформы" обрушиваются на граждан России. Пенсионная реформа, НДС, налоговые преследования "самозанятых". Последнее изобретение – мусорная реформа, ударившая по кошелькам и без того небогатого нашего населения".

Получить комментарий от Андрея Ленды на момент публикации не удалось: чиновник сначала попросил перезвонить, сославшись на занятость, а затем стал недоступен.

В то же время основная – "мусорная" – тема действительно актуальна для тагильчан. Ранее, 3 февраля они уже провели митинг, приняв резолюцию с требованием переноса начала реформы. И сегодня продолжают жаловаться на неправильные начисления за вывоз коммунальных отходов и высокие тарифы.

По сообщениям местных СМИ, электронная очередь в приемной регионального оператора Северной зоны – компании "Рифей" – превышает временами 30-40 человек. Обращения тагильчан продолжают сыпаться и на портал "Городской контроль". Отдельные граждане начали направлять свои претензии на высокий тариф и недостоверные данные в платёжках в полицию и прокуратуру. А областной комитет КПРФ подал письмо в Федеральную антимонопольную службу для проверки обоснованности тарифов "Рифея".

По словам Бояркина, 23 февраля на митинг они пригласили мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, чтобы получить от него ответы на многие вопросы, связанные с "мусорной" реформой. Планируется (пока ещё), что в акции примут участие около 300 человек, для всех будет организован "открытый микрофон". Но как расценят власти намерение "левых" выступить также против развала державы и произвола власти олигархов – большой вопрос.

В этом отношении тагильским коммунистам можно было бы перенять опыт у старших коллег из областного отделения партии. Они тоже подали заявку на проведение митинга, но в Екатеринбурге – 3 марта у памятника Татищеву и де Генину. И сформулировали цель следующим образом: "Обсудить вопросы, связанные с проблемами изменения тарифов ЖКХ, привлечь внимание граждан к вопросу сохранения социальных прав и гарантий при проведении реформ и нововведений в сфере ЖКХ, против социально-экономической политики властей". Последняя фраза служит коммунистам своего рода "страховкой".

"Это делается, чтобы избежать нареканий со стороны полиции, не подставлять ни людей, ни себя, высказывая мнения о социально-экономическом курсе властей, – сказал Накануне.RU первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат регионального законодательного собрания Александр Ивачёв. – Исходя из такой формулировки, мы можем говорить о многом, в том числе критиковать правительство".

Депутат также подчеркнул, что коммунисты выступают за пересмотр тарифов в пользу населения, а своей задачей-максимум в данном вопросе считают принятие закона о корректировки "мусорной" реформы на уровне Государственной думы.

Отметим, что в Нижнем Тагиле установлен самый высокий для Свердловской области тариф на вывоз мусора в размере 845 руб. Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов уже критиковал назначенного думой мэра Пинаева за то, что он не в состоянии объяснить горожанам, из чего складывается эта сумма.

Остается добавить, что буквально сегодня в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал чиновников не отмахиваться от граждан, недовольных "мусорной реформой".