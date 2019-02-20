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Покушение на убийство с особой жестокостью: матери мальчика из "Лосиного острова" предъявили обвинение

СКР обвинил мать оставленного с мешком на голове в парке "Лосиный остров" мальчика в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемой под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве.

Напомним, по словам матери мальчика, вечером 17 февраля они проезжали мимо заповедника. По просьбе сына женщина заехала туда, а в лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Позднее мальчик смог выйти к заправке, где его заметили взрослые и сообщили в полицию.

Ранее женщину доставили в Следственный комитет, где ее допросили следователи. Она была задержана.

В СК подтвердили сообщения о том, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. А при осмотре автомобиля найден скотч, нож-открывашка-штопор.

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Покушение на убийство с особой жестокостью: матери мальчика из "Лосиного острова" предъявили обвинение

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Теги: лосиный остров, парк, мальчик, мать



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