В Екатеринбурге бывший полицейский сядет на 4,5 года за взятку в 15 тысяч

В Екатеринбурге осудили бывшего участкового полицейского на 4,5 года колонии общего режима из-за взятки в размере 15 тыс. рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд признал Евгения Тагильцева виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

В ходе суда было установлено, что Тагильцев предложил взятку гражданину Таджикистана в размере 15 тыс. рублей за то, чтобы мигранту вернули паспорт и не привлекали к ответственности. Преступление произошло в феврале 2018 года. Изначально мигрант обратился к своему знакомому и попросил узнать в полиции, где его паспорт, который ранее был изъят. В полиции мужчина обратился с этим вопросом к Тагильцеву, который и решил заработать на гражданине Таджикистана. Позднее мигрант сообщил о противозаконных действиях в правоохранительные органы.

"Подозреваемый - нечистый на руку сотрудник полиции - был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия, - рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Его непосредственного руководителя привлекли за ненадлежащую профилактическую работу с личным составом к строгой дисциплинарной ответственности. Выявили и задержали предателя интересов службы сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области".

В пресс-службе СКР по Свердловской области добавили, что ранее суд привлек к уголовной ответственности и посредника в передаче взятки. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.