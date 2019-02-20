Продлён арест бывшему главе департамента "НОВАТЭКа", которому на Ямале вменяют мошенничество на 70 миллионов

Продлён арест бывшего руководителя департамента инжиниринга и инвестиций ПАО "НОВАТЭК" Владислава Бабийчука, которому вменяют мошенничество с 70 млн руб., сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Он останется под стражей на 3 месяца 16 суток, до 4 июня. Оставить Бабийчука под стражей следует потому, что преступление совершено на Ямале в условиях неочевидности, похищенные 70 млн руб. не найдены, отметили в пресс-службе.

"Бабийчук знает свидетелей – сотрудников холдинга ПАО "Новатэк", в состав которого также входит ЗАО "Тернефтегаз". Он просил суд изменить меру на залог в 1 млн руб. или домашний арест", - добавили в суде.

Напомним, он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере 19 декабря 2018 г. При этом детали не разглашаются.