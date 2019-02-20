Продлён арест бывшему главе департамента "НОВАТЭКа", которому на Ямале вменяют мошенничество на 70 миллионов

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Продлён арест бывшему главе департамента "НОВАТЭКа", которому на Ямале вменяют мошенничество на 70 миллионов

Продлён арест бывшего руководителя департамента инжиниринга и инвестиций ПАО "НОВАТЭК" Владислава Бабийчука, которому вменяют мошенничество с 70 млн руб., сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Он останется под стражей на 3 месяца 16 суток, до 4 июня. Оставить Бабийчука под стражей следует потому, что преступление совершено на Ямале в условиях неочевидности, похищенные 70 млн руб. не найдены, отметили в пресс-службе.

"Бабийчук знает свидетелей – сотрудников холдинга ПАО "Новатэк", в состав которого также входит ЗАО "Тернефтегаз". Он просил суд изменить меру на залог в 1 млн руб. или домашний арест", - добавили в суде.

Напомним, он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере 19 декабря 2018 г. При этом детали не разглашаются.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Продлён арест бывшему главе департамента "НОВАТЭКа", которому на Ямале вменяют мошенничество на 70 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владислав Бабийчук, арест, уголовное дело, кража 70 миллионов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2018 18:33 Мск Бывшего директора департамента "НОВАТЭКа" арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 27

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети