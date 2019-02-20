Судебное разбирательство по иску о запрете деятельности Томинского ГОК продолжится в закрытом режиме

Рассмотрение иска о запрете деятельности Томинского ГОК будет проходить в закрытом судебном заседании. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в суд с исковым заявлением обратилась челябинская организация "Экологический консалтинг", которая просит запретить деятельность АО "Томинский ГОК", как создающую опасность причинения вреда окружающей среде в будущем.

19 февраля суд удовлетворил ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании.

Также на заседании, как рассказали в движении "Стоп-ГОК", суд поддержал ходатайство истца и постановил предоставить проектную документацию на строительство "Томинского ГОКа" в полном объеме.

Следующее заседание пройдет 2 апреля.