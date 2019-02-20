При Абрамовиче футбольный клуб "Челси" потратил на зарплаты больше всех в Англии - 3 млрд евро

С сезона-1992/93 руководство футбольного клуба "Челси" потратило на зарплаты игроков свыше 3 млрд фунтов стерлингов. При этом с 2003 года (после покупки клуба российским и израильским олигархом Романом Абрамовичем) эта сумма составляет 2,76 млрд фунтов (около 3,1 млрд евро по нынешнему курсу).

Как сообщает издание "The Sun", "Челси" - лидер по данному показателю и обгоняет "Манчестер Юнайтед", потративший около 2,6 млрд на зарплаты футболистам с момента основания Английской Премьер-лиги (турнир был основан в 1992 году).

Абрамович купил "Челси" за 140 млн фунтов. При олигархе во главе клуба лондонцы стали чемпионами Англии впервые за 50 лет (до Абрамовича это единожды удалось сделать в сезоне 1954/55 гг.). Всего после покупки клуба миллиардером "синие" пять раз выигрывали АПЛ, пять раз выигрывали Кубок Англии, три раза Кубок Лиги и два раза Суперкубок Англии. "Челси" также впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне 2011/12 и Лигу Европы УЕФА в сезоне 2012/13.

Добавим, что прошлым летом появилась информация о возможной продаже клуба Абрамовичем. Сообщалось, что олигарх планирует расстаться с клубом не менее чем за 3 млрд фунтов стерлингов.