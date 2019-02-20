"Екатеринбург-Арена" претендует на звание лучшего нового стадиона в мире

В Сети открылось голосование за стадионы мира, претендующие на звание лучшей новой арены, построенной в 2018 году. Победитель будет назван в марте, передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование проводит портал Stadiumdb.com, представляющий из себя базу данных по всем стадионам планеты. В числе претендентов на звание лучшего среди недавно построенных оказались 27 стадионов из 10 стран мира.

В голосовании представлены сразу семь российских арен, принимавших матчи чемпионата мира по футболу-2018: это "Калининград", "Нижний Новгород", "Ростов-Арена", "Самара-Арена", "Мордовия-Арена", "Волгоград-Арена" и "Екатеринбург-Арена".

В нем может принять участие любой пользователь Сети. В дальнейшем определятся 10 финалистов, а к 8 марта будет назван победитель.

Напомним, в прошлом году болельщики "Урала" после ЧМ-2018 не слишком охотно ходили на новенькую "Екатеринбург-Арену": трибуны оставались незаполненными в каждом матче. Возникали трудности с посещаемостью и на самом мундиале.