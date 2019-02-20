"Государство сознательно делает бизнес нечестным". Предприниматели объяснили, почему не могут работать в "белую"

Более половины россиян - 62% - согласно данным опроса ВЦИОМ, не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране. Если бы опрос проводился среди представителей бизнес-сообщества, то процент приблизился бы к 100, говорят сами предприниматели. Соблюсти требования всех ведомств зачастую невозможно, а растущие налоговые платежи делают большую часть бизнеса убыточным, передает корреспондент Накануне.RU.

Количество скептически настроенных по отношению к "честному бизнесу" россиян за последние лет уменьшилось на 7%, тем не менее, большинство все еще считает установленные государством барьеры непреодолимыми. Речь идет, в первую очередь, больших налогах, бюрократии, коррупции.

Работать исключительно в законном поле действительно сложно, соглашается член правления Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Болотов. Основной проблемой он называет чрезмерную зарегулированность - количество всевозможных законодательных, подзаконных, министерских актов превышает физический объем памяти здорового человека с высшим образованием. Один только институт законодательства при Правительстве каждый год выпускает новые акты в области гражданского законодательства. Почему - потому что он для этого создан. Спросите любого предпринимателя в европейской стране, как часто меняется там гражданское законодательство. Вам ответят - раз в 25 лет, а в России изменения происходят ежегодно, потому что каждому госоргану нужно показать свою занятость и значимость. Выход: уволить 90% государственных чиновников и перевести отчетность в электронную форму", - рассказа Накануне.RU Болотов.

Часто бизнес нарушает налоговое законодательство, потому что не может работать при существующем уровне нагрузки, говорит руководитель Ассоциации малых и микропредприятий Тюменской области Владимир Панов. "Больше всего вопросов к налоговой системе. Если мы будем платить только "белые" зарплаты и все налоги, то мы уйдем в минус. Поэтому те, кто хочет жить, становятся нарушителями и власти это понимают, но сознательно делают все, чтобы бизнес не был честным: увеличивает неналоговые платежи, тарифы", - рассказал Накануне.RU Попов. По его словам, малый бизнес вынужденно уходит в "серый" сектор: предпринимателям не по карману расходы на юристов и бухгалтеров.

Проблема не только в высоких налогах, но и в сложных механизмах их уплаты, добавляет Владимир Болотов, человеку без специального образования сложно разобраться в системе бухучета.

"Мы общались с владельцем завода в Германии, оказалось, у него в штате нет бухгалтера. Он сам забивает в программу 10 показателей и автоматически формирует отчетность. Когда мы рассказали ему про нашу систему, у него буквально волосы встали дыбом, для его завода понадобилось бы 10 бухгалтеров".

Иногда государственные ведомства вместо оказания помощи создают проблемы честному бизнесу. Например, закон предусматривает рассрочку до года для погашения задолженности по налогам, говорит председатель ямальского отделения "Опоры России" Алексей Писарев, но на деле этого добиться сложно.

"Должен быть диалог между бизнесом и федеральной властью, в том числе, в лице ФНС. Закон нам позволяет регулировать все вопросы, но иногда идут перегибы как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса. Например, налоговая служба часто подает на банкротство предприятий, но все забыли, что существует процедура финансового оздоровления. Когда заходит конкурсный управляющий начинается распродажа имущества за три копейки, предприятие закрывается. Но если бизнес работал десятилетие и у него хватает активов, чтобы оздоровиться за два года, почему бы не провести процедуру? Увы, практика крайне редко применяется по всей России ", - рассказал он Накануне.RU.

По-мнению Писарева, определяющим моментом являются правильные KPI для госорганов в области развития бизнес-среды. В связи с поручением президента о росте сектора МСБ на местах ведут подсчет вновь зарегистрированных юрлиц. "Но если в год регистрируется 500 новых предприятий МСБ, то закрывается сразу 1 тыс. Таким образом доля не увеличивается. Да, необходимо создавать условия для развития бизнеса, но нужны меры и по сохранению работающего бизнеса", - говорит Писарев.