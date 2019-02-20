20 Февраля 2019
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Тюменский мусоросортировочный завод не продает вторсырье: нет лицензии

Тюменский мусорный завод работает без лицензии на продажу вторсырья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного отделения КПРФ. Накануне предприятие посетила депутат регионального парламента Тамара Казанцева.

Вместе с депутатом-коммунистом с инфраструктурой завода и принципами его работы ознакомились руководитель движения "Диванные войска" Анатолий Княжев, представитель инициативной группы Березняков Светлана Бачурина, общественники Татьяна Казанцева и Антон Чупрунов.

По словам инженеров "ТЭО", ежедневно на предприятие поступает порядка 800 тонн мусора, из них около 40% отделяется и может использоваться в качестве вторичного сырья. Это пластик, полиэтилен, стекло, древесина, ткань. Оставшиеся 60% отходов захораниваются на полигоне. Стоит отметить, что в настоящий момент завод сортирует ТКО только с территории Тюмени и Тюменского района. Отсортированное сырье завод не продает, а складирует на территории, поскольку не имеет лицензии на продажу. Накануне.RU направило на предприятие официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с лицензией.

Также общественникам сообщили о планах продажи стеклобоя Омскому стекольному заводу. Напомним, ранее завод "Стеклотек" отказался от покупки вторсырья, сославшись на то, что им необходима сортировка по каждому цвету отдельно. На Тюменском мусоросортировочном заводе пояснили, что оборудование завода может позволить сортировать стекло таким образом, однако это потребует перенастройки оборудования и приведет к удорожанию процесса сортировки, при этом стоимость сырья не изменится.

Тамара Казанцева, тюменский мусоросортировочный завод(2019)|Фото: КПРФ Тюмень

Депутат областной думы Тамара Казанцева, по итогам посещения предприятия заявила, что тюменский мусоросортировочный завод, работающий в полуавтоматическом режиме, ее не впечатлил.

"Это устаревшие технологии, которые применялись в Европе еще 20-30 лет тому назад. Сейчас там отказываются от такого рода заводов. Стоимость его строительства явно завышена. А ведь эти деньги заложены в тариф. Строительство завода из своих карманов оплатит каждый житель региона", - заявила она.

Также по словам народной избранницы, установленный в регионе тариф за обращение с ТКО завышен, и что КПРФ будет добиваться его пересмотра. По мнению коммунистов в тарифе необходимо учитывать прибыль от реализации вторичного сырья.

Напомним, в Тюмени структура "Корпорации СТС" энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва (в результате реорганизации РАО "ЕЭС" эти некогда близкие к Анатолию Чубайсу бизнесмены получили крупнейшие активы в "тюменской матрешке" и Кургане) – "Тюменское экологическое объединение" открыло мусоросортировочный завод, площадью порядка 4 га. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 млрд руб.

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Тюменский мусоросортировочный завод не продает вторсырье: нет лицензии

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Теги: тюменский мусоросортировочный завод, вторсырье, тамара казанцева



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