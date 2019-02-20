"Новый год и раздачу подарков перенесли на 20 февраля". "Социалка" в послании Путина

Первые 45 минут своего послания Владимир Путин говорил о мерах поддержки семей, сельского здравоохранения, онкобольных, мусорной реформе и "немалых деньгах", которые простые граждане за нее платят, а также о сельских клубах и тех, кто остался без работы.

Основную мысль первой части выступления президент, судя по всему, сформулировал в самом его начале. "Мы не должны повторять ошибок и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию", - заявил он.

В том, как Путин выстроил свое выступление, эксперты увидели отсутствия у Кремля системного понимания социальных проблем и попытку поговорить не с элитами, а с народом. При этом разговор этот происходит "через голову элит", сидящих в зале.

"Новый год и раздачу подарков перенесли на 20 февраля", - комментирует политолог Константин Калачев.

"С его слов без личного вмешательства Путина в стране ничего не двигается. Он пытается говорить с народом как бы через головы элит. Тут можно оказаться между стульев", - предостерегает он.

Политолог Максим Жаров полагает, что Путина беспокоит, что нацпроекты буксуют, а социальные программы не реализуются.

"По контексту первых 45 минут можно сделать вывод, что Путин чувствует и видит, что нацпроекты реализуются вхолостую. Поэтому с помощью все новых и новых льгот пытается решить эту проблему. Системного понимания проблемы, по которой все социальные программы не реализуются так, как надо, у власти пока не видно", - говорит он.