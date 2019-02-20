20 Февраля 2019
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Экономика В России

Многодетным семьям компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

Мера поддержки коснется семей, где рождается третий и последующий ребенок. "Предлагаю сделать это задним числом, с 1 января этого года", - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент предложил устанавливать льготную процентную ставку по ипотеке для многодетных семей на весь период кредитования.

Как сообщалось, программа льготной ипотеки для семей будет продлена до 2024 года. Мера поддержки вошла в нацпроект "демография".

Напомним, жилищные займы под 6% годовых доступны семьям, в которых рождается второй или третий ребенок. Программу предложено расширить для семей с четырьмя и более детьми.

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Многодетным семьям компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке

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Теги: ипотека, многодетные семьи, владимир путин



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