"Вам лавры Саакашвили покоя не дают?" Порошенко пригрозил чиновнику за критику

Украинский журналист Александр Дубинский обнародовал аудиозапись телефонного разговора президента страны Петра Порошенко с главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым. В нем Порошенко резко выразил свое недовольство критикой банковской реформы, которую Хромаев опубликовал в Facebook, и пригрозил тому "лаврами Саакашвили".

Порошенко сразу же поинтересовался, действительно ли это аккаунт Хромаева в Facebook, где критикуется "банковская система президента и [экс-главы НБУ Валерии] Гонтаревой".

"Он вам принадлежит? Или это фейковый какой-то [аккаунт]? Вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе - что я еще реформы не начинал", - сказал Порошенко.

Хромаев сбивчиво начал оправдываться, что аккаунт его, но он никого не критиковал, причем почти сразу перешел на русский язык.

Порошенко, начав говорить на мове, тоже быстро перешел на русский язык. Он несколько раз перебил его и подчеркнул, что "умеет читать" и только хочет лично уточнить, его ли это аккаунт.

"Это ваша точка зрения. Все, я понял", - отрезал олигарх.

Хромаев попытался сказать, что это "по поводу общей реформы". Но Порошенко резко оборвал его и нецензурно спросил, где ему не хватает реформ. Тот заверил, что ему "везде хватает". Но Порошенко, судя по голосу, остался крайне обозлен тем, что Хромаев посмел "судить о реформах в публичной плоскости".

"Вам лавры Саакашвили покоя не дают?.. Я прочитал, я убедился, что это ваш [пост]. Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформой", - заявил он.

Дубинский отмечает, что разговор ценен тем, что показывает, "чем занимается президент воюющей страны".

"Он сидит в Фейсбуке и выискивает, кто же из подчиненных осмелился его критиковать. А потом звонит и дает им персональных ***", - подчеркнул Дубинский.

Также он обратил внимание, что Порошенко фактически признает, что ликвидация сотен банков и кража вкладов - его рук дело.

Примечательно, что на странице Хромаева в Facebook данная запись с критикой в адрес Порошенко была удалена.

Ранее экс-замглавы администрации Порошенко Дмитрий Шимкив заявлял, что там активно мониторят Facebook на предмет критики, и этим занимается в том числе сам Порошенко. "Он отслеживает очень внимательно", - сказал Шимкив.

Украинские политики отмечали, что Порошенко злопамятный и мстительный. Как сообщало Накануне.RU, он решил отомстить предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию за отказ поддержать на выборах.