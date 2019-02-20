На Южном Урале горит свалка рядом с жилыми домами

Жители поселка Роза в Челябинской области жалуются на свалку отходов под окнами домов - люди пишут, что мусор горит и происходит задымление.

Местные жители обратились в ОНФ, "фронтовики" направили обращение властям Южного Урала с просьбой принять срочные меры к устранению ситуации.

Жители рассказали, что на свалке возле их домов постоянно возникают пожары. Главная проблема в том, что границы свалки четко не определены - из-за этого она постоянно увеличивается, сюда свозят отходы со всего Коркинского района.

"Информацию довели до Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администрации района, прокуратуры Коркино и регионального министерства экологии. После проведенных проверок регоператор получил предостережение о недопустимости нарушений закона", - сообщили Накануне.RU в ОНФ региона.