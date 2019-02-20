20 Февраля 2019
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Путин призвал сделать перерасчет социальных доплат к пенсиям

Индексацию социальных доплат к пенсиям пересчитают с начала 2019 года. Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

Глава государства призвал сделать перерасчет выплат пенсионерам с 2019 года и "вернуть деньги людям", устранив несправедливости при установлении доплат.

В настоящее время доплату пенсионеры получают в случае, если их пенсия оказывается ниже прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что в этой связи складывается ситуация, при которой в результате индексации пенсий с начала текущего года доплата пенсионерам снизилась или не выплачивается вообще в случае превышения итоговой суммы прожиточного минимума.

Эти недоработки Путин призвал немедленно устранить.

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Путин призвал сделать перерасчет социальных доплат к пенсиям

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Теги: Владимир Путин, послание, федеральное собрание, пенсии, доплаты



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