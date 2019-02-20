Путин предложил в корне изменить систему по долгосрочному уходу за больными

Выступая с посланием Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно в корне изменить систему по долгосрочному уходу за больными, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению главы государства, любой гражданин должен иметь возможность записаться на прием и пройти осмотр без различных формальностей.

"Медицинская помощь должна быть доступна во всех уголках России. Люди о состоянии нашего здравоохранения судят по поликлиникам. В некоторых населенных пунктах тяжело вообще попасть на прием. Сейчас у нас реализуется проект "Бережливая поликлиника", время ожидания в регистратуре там сокращается в три раза. Но таких учреждений пока мало", - отметил российский лидер.

Путин добавил, что нужно обязательно включить в общую цифровую сеть организацию экспертизы, чтобы избавить людей от сбора бессмысленных медицинских справок.