20 Февраля 2019
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В мэрии Перми прокомментировали жалобу Путину на перевозчиков-нелегалов

В департаменте дорог и транспорта администрации Перми прокомментировали обращение к президенту РФ предпринимателя Константина К, в котором он пожаловался на нелегальных перевозчиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, бизнесмен заявил, что параллельно его маршруту ездит нелегальный перевозчик на микроавтобусе. Его никто не контролирует, он не отвечает ни за какие перевозки. Константин К. обратился с жалобой в различные инстанции, однако перевозчик-нелегал работает до сих пор, а у самого Константина К. начались проблемы: неизвестные угрожали его водителям, а также подожгли автобазу.

В администрации Перми пояснили, что город ведет борьбу с незаконными перевозками.

"В 2018 году департамент дорог и транспорта организовал рабочую группу по борьбе с нелегальными перевозчиками. Вместе с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, а также УГАДН по Пермскому краю, Ространснадзора и перевозчиками, департамент работает по привлечению к ответственности за нарушение установленных правил перевозки пассажиров. С целью пресечения деятельности нелегальных маршрутов проводятся регулярные комплексные проверки на линии. Меры воздействия принимают именно правоохранительные органы. Департамент дорог и транспорта в свою очередь проводит открытые конкурсы на востребованные маршруты, которые могут осуществлять перевозку по нерегулируемому тарифу. Так, на сегодняшний день уже выданы свидетельства на право осуществления перевозок по маршрутам №3т, 5т, 7т, 9т", - сообщили в мэрии.

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В мэрии Перми прокомментировали жалобу Путину на перевозчиков-нелегалов

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Теги: перевозчик, нелегальные перевозки, обращение, департамент дорог и транспорта



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2019 13:20 Мск В Перми бизнесмен пожаловался Путину на нелегальных перевозчиков

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