20 Февраля 2019
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"Победа" из-за конфликта с аэропортом прекращает полеты в Иркутск

Лоукостер "Победа" прекратит полеты в Иркутск из-за отказа местного аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой. Об этом сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

В авиакомпании подчеркнули, что вызвавшее разногласия правило снижает риски повреждения воздушного судна.

Ранее "Победа"прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург. Продажи на международные рейсы из "Пулково" закрыты. Как предполагается, причина кроется в том, что полеты из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

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"Победа" из-за конфликта с аэропортом прекращает полеты в Иркутск

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Теги: победа, иркутск, аэропорт



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