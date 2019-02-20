"Победа" из-за конфликта с аэропортом прекращает полеты в Иркутск

Лоукостер "Победа" прекратит полеты в Иркутск из-за отказа местного аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой. Об этом сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

В авиакомпании подчеркнули, что вызвавшее разногласия правило снижает риски повреждения воздушного судна.

Ранее "Победа"прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург. Продажи на международные рейсы из "Пулково" закрыты. Как предполагается, причина кроется в том, что полеты из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.