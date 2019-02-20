В Прикамье на трёхлетнего ребёнка упала снежная глыба, он получил тяжёлую травму

В Верещагино тяжёлую травму получил трёхлетний ребёнок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Днём 18 февраля время прогулки в детском саду на ребёнка с крыши упала снежная глыба. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, сегодня стало известно, что в столице Ямала пострадавший в детском саду мальчик получит 15 тыс. руб. – его оставили одного в комнате, где работал кварцевый облучатель. Результат – ожоги роговицы обоих глаз, лица, шеи, рук и ног.