20 Февраля 2019
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Россияне предложили Макаревичу, назвавшему "идиотами" 80% населения Земли, покинуть планету

Пользователи социальных сетей отреагировали на высказывание музыканта Андрея Макаревича, назвавшего большую часть населения Земли идиотами. Они считают, что лидер "Машины времени" должен срочно покинуть эту планету, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, Макаревич объявил, что "80% населения Земли - идиоты, и надо это принять как данность". Себя музыкант при этом зачислил в оставшиеся 20%.

Однако россияне с ним не согласились и предположили, что "идиотом" является он сам.

"80% людей Земли утверждают, что Макаревич - 100%-ный идиот!", "Не без этого. И он - в первых рядах!", "Как говорится если вас окружают одни идиоты, то поздравляю - вы центральный!", "Видать его данные - это статистика из его общества", - возмущаются сегодня в соцсетях.

Другие предложили музыканту покинуть эту планету.

"Не нравится Земля, вали на Марс!", "Подсчитал наконец, математик! Когда на него смотришь - веришь", "Еще немного, и он будет называть себя "Спаситель Андрей", - пишут пользователи.

Напомним, ранее Макаревич заявлял, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом. Также музыкант сравнивал Сталина с Гитлером.

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Россияне предложили Макаревичу, назвавшему "идиотами" 80% населения Земли, покинуть планету

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Теги: Макаревич, идиоты, Земля



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Ранее 20.02.2019 09:26 Мск Макаревич обозвал "идиотами" 80% населения Земли

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