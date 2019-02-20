Пушилин объявил о создании Общественной палаты ДНР

В ДНР будет создана Общественная палата для вовлечения граждан в процесс управления государством. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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По его словам, инициативу предложил актив общественного движения "Донецкая Республика", которую он "всецело поддерживает". Пушилин попросил Народный Совет как можно скорее подготовить для этого законодательную базу.

Палата будет иметь ряд полномочий, распространяющихся на различные сферы жизни, отметил глава ДНР. Также ее создание символизирует интеграцию с Россией, в которой она функционирует с 2005 года.