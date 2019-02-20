МИД Японии ответил России на обвинения в нарушении ДРСМД

Официальный Токио не видит ничего предосудительного в размещении на своей территории американской ПРО Aegis Ashore. Министр иностранных дел Таро Коно ответил на обвинения со стороны России в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Как передаёт ТАСС, дипломат отметил, что Япония не является участником договора и поэтому не может его нарушить.

Между тем, в министерстве обороны Страны восходящего Солнца допускают возможность данных систем ПРО, помимо перехвата баллистических ракет противника, запускать крылатые ракеты "Томагавк".

Глава МИД РФ в этой связи счёл размещение Aegis Ashore в Японии прямым нарушением ДРСМД.

Напомним, США 2 февраля объявили о своём выходе из договора через шесть месяцев, если Россия не уничтожит ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.