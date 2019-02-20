Бывший вице-премьер Прикамья подтвердил показания по делу экс-министра спорта края, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона

В Ленинском райсуде Перми выступил свидетель по делу бывшего министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева, экс-заместитель главы краевого правительства Олег Демченко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации. На время следствия бывшего министра отпустили под подписку о невыезде.

Выступая по видеоконференцсвязи (ВКС) из Москвы, Демченко заявил, что Закиева он "знает как грамотного специалиста, который перед назначением прошел все проверки", сообщает РБК. Бывший вице-премьер подтвердил показания, которые дал на предварительном следствии. В 2015 г. у вместе с Закиевым Демченко вёл переговоры с руководствами тюменского "Мостостроя-12" и пермского "Мостоотряда-123", филиала челябинского "Уралмостостроя", которые претендовали на подряд по строительству обхода Чусового. Разногласия привели в суд, антимонопольщики отменили результаты аукциона. Демченко рассказал, что предлагал компаниям отозвать иски, а после объявить новый аукцион, чтобы не потерять бюджетные деньги – начать стройку надо было до выборов 2016 г.