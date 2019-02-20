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Молодым семьям согласовали пикет в Сургуте

Власти Сургута согласовали участникам жилищной программы "Молодая семья" пикет. Правда, предложили другое место, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее участники анонсировали пикет на площади перед кинотеатром "Аврора", однако власти предложили им провести мероприятие в сквере 31 микрорайона. Акция протеста начнется в 12.00, 3 марта. Заявленная численность 200 человек.

"Лозунг мероприятия: Комарова! Останови исключение молодых семей. Верни выплаты и выплати субсидии детям!" - говорится в группе организаторов пикета. Также молодые семьи объявляют о серии одиночных пикетов. Один из них состоялся накануне.

"Сплоченные участники требуют остановить их исключение из подпрограммы по достижению возраста 36 лет. Без привязки к каким либо условиям (например, недофинансирование программы, первоочередные в списках). Исключенные 36-летние, требуют вернуть положенные субсидии на их детей. Дети не виноваты, что их родители стареют!" - заявляют активисты.

Отметим, что ранее участники программы встретились с губернатором Югры Натальей Комаровой. По итогам встречи, как сообщали в окружном департаменте общественных и внешних связей, было дано поручение "проработать вопрос".

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Молодым семьям согласовали пикет в Сургуте

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Теги: молодые семьи, квартиры, жилищная программа, ипотечное агентство югры



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