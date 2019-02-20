Елистратов подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам экологии

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды на территории города.

Согласно документу, который опубликован в группе "Челябинск дыши", в состав рабочей группы вошли врио главы города Владимир Елистратов, и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов, заместитель руководителя челябинского управления Росприроднадзора Владислав Коробкин, первый заместитель министра экологии области Яна Куприкова, начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков, начальник отдела управления отходами и экологической безопасности управления экологии города Дмитрий Никишин, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов, начальник филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Валерий Кочегоров.

От эко-активистов в состав вошли от "Челябинск дыши" Игорь Кривченко, Андрей Костенко, Дмитрий Закарлюкин, от "Стоп-ГОК" Надежда Вертяховская.

Напомним, пятым представителем от общественников должен был стать лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец, но его кандидатуру мэрия не согласовала, сославшись на то, что он является обвиняемым по уголовному делу.

Известно, что первое заседание рабочей группы должно пройти в первых числах марта.

Напомним, решение создать рабочую группу, в которую войдут представители экологических движений, профильных ведомств и контролирующих органов, было принято по итогам встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с эко-активистами, "штурмовавшими" мэрию 12 декабря.