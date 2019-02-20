В Челябинске разыскивают эксгибициониста, который разделся перед детьми

Правоохранительные органы Челябинска разыскивают эксгибициониста, который разделся в присутствии двух детей и демонстрировал им свои половые органы.

Днем 29 ноября прошлого года неизвестный мужчина во дворе дома №10Б на улице Российской показал свои части тела двум подросткам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следствие просит жителей Челябинска обратиться по телефонам 790-34-77, 790-34-23 в случае, если местонахождение предполагаемого преступника им известно.