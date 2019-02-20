В Подмосковье в столовой школы обрушилась крыша

В Можайском районе Московской области в школьной столовой произошло частичное обрушение кровли.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Подмосковью, сообщение о происшествии в деревне Тропорево поступило в 10.25. Пострадавших нет.

СМИ пишут, что из школы были выведены 200 учеников и 26 преподавателей, учащихся отпустили домой.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в пермской школе №59 произошел потоп. Один из учеников рассказал, что здание открыли полгода назад.

В самой школе не стали комментировать ситуацию, сославшись на занятость ее руководства.