Жительница Екатеринбурга засудила авиакомпанию "Сибирь" за испорченный отпуск

Жительница Екатеринбурга сумела отсудить у авиакомпании более 80 тысяч рублей. Ей с дочерью не предоставили гостиницу и питание, которые положены по закону.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в мае 2017 года Екатерина Т. вместе с дочерью купили билеты по маршруту "Екатеринбург – Москва – Доха – Куала-Лумпур" и в обратном направлении, перевозчиком являлась авиакомпания "Сибирь". Но путешествие не задалось сразу: рейс из Екатеринбурга в Москву был задержан на три часа, в связи с чем Екатерина с дочерью пропустили стыковочные рейсы.

Как было установлено потом в суде, перевозчик не предоставил ни гостиницы, ни питания и не взял на себя заботу о хранении багажа. В итоге все это женщине пришлось оплатить за свой счет.

Так, ночь в отеле "Набат Палас" рядом с аэропортом Домодедово обошлась семье в 4 тысячи 660 рублей, за питание они заплатили 1 тысячу 891 рубль, а тысяча рублей ушла на услуги по хранению багажа. Также в связи с задержкой рейса Екатерина и ее дочь не воспользовались днем проживания в отеле Куала-Лумпура стоимостью 2 тысячи 115 рублей.

Вернувшись, женщина подала претензию в адрес авиакомпании, но решить вопросы в досудебном порядке не получилось. Не остановившись на этом, Екатерина подала иск к ПАО "Авиакомпания "Сибирь" в Верх-Исетский районный суд, в котором просила взыскать с перевозчика штраф за задержку рейса в размере 1 тысяча 200 рублей, убытки – 9 тысяч 956 рублей, неустойку в размере 76 тысяч 595 рублей, компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в сумме 15 тысяч рублей.

В итоге суд исковые требования удовлетворил лишь частично. В пользу Екатерины взысканы убытки за проживание в номере отеля Москвы, за день в отеле Куала-Лумпура, за хранение багажа, питание, а также штраф, неустойка, компенсация морального вреда и расходы по оплате услуг представителя. Дополнительным решением в пользу Екатерины Т. взыскан штраф в размере 26 тысяч 556 рублей. Всего суд обязал авиакомпанию выплатить пассажирке 87 тысяч 868 рублей.

Авиакомпания обжаловала это решение, но Свердловский облсуд оставил его без каких-либо изменений.