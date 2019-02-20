Причина потопа в пермской школе - сломавшаяся вентиляция

Причиной аварии в школе №59 стала неисправность вентиляции, сообщили Накануне.RU в городском департаменте образования. Последствия протечки устраняют.

Сейчас на месте работает комиссия из представителей подрядчика и специалистов, обслуживающих вентиляционную и электрическую системы организации. Вскоре застройщик заменит конструкции подвесного потолка.

Старшеклассники продолжают учёбу в штатном режиме, для школьников среднего звена занятия отменили. Завтра уроки пройдут по расписанию.

Напомним, фотографии потопа в соцсетях опубликовали сами школьники. В комментариях они отмечали, что здание открыли полгода назад.