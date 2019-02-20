20 Февраля 2019
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Происшествия Пермский край

Причина потопа в пермской школе - сломавшаяся вентиляция

Причиной аварии в школе №59 стала неисправность вентиляции, сообщили Накануне.RU в городском департаменте образования. Последствия протечки устраняют.

Сейчас на месте работает комиссия из представителей подрядчика и специалистов, обслуживающих вентиляционную и электрическую системы организации. Вскоре застройщик заменит конструкции подвесного потолка.

Старшеклассники продолжают учёбу в штатном режиме, для школьников среднего звена занятия отменили. Завтра уроки пройдут по расписанию.

Напомним, фотографии потопа в соцсетях опубликовали сами школьники. В комментариях они отмечали, что здание открыли полгода назад.

Потоп школа 59 Пермь(2019)|Фото: vk.com, "Подслушано Парковый"

Потоп школа 59 Пермь(2019)|Фото: vk.com, "Подслушано Парковый"

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Причина потопа в пермской школе - сломавшаяся вентиляция

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Теги: школа №59 Перми, потоп, ремонт



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Ранее 20.02.2019 10:41 Мск В Перми затопило школу, открытую полгода назад

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