20 Февраля 2019
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Политика В России

Нашествие белых медведей на острове Врангеля прекратилось после ликвидации свалок

Решить проблему конфликтов с белыми медведями на арктическом острове Врангеля помогли ликвидация свалок пищевых отходов и соблюдение мер безопасности.

Напомним, в поселениях архипелага был объявлен режим ЧС после сообщений о массовом нашествии хищников. Сообщалось, что медведи ведут себя агрессивно - нападают на людей, а также проникают в дома и служебные помещения.

Как сообщил директор заповедника "Остров Врангеля" Александр Груздев, раньше работники сторонних организаций пытались устраивать свалки с пищевыми отходами на острове. Медведи собирались на этой территории и задерживались на долгий период, передает ТАСС.

Однако сейчас все отходы уничтожаются, поэтому хищникам нет смысла задерживаться у человеческого жилья, пояснил директор заповедника.

Сообщалось, что решить нелегкую проблему нашествия хищников возьмется специальная группа из учёных, представителей Росприроднадзора и других специалистов, которые должны вылететь на архипелаг.

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Нашествие белых медведей на острове Врангеля прекратилось после ликвидации свалок

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Теги: белые медведи, остров врангеля



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