Челябинские энергетики рассказали, что делать с двойными пенями в квитанциях

Челябинские энергетики разъяснили, что делать жителям региона, получившим квитанции за январь с повторно начисленными пенями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", в единичных случаях могло сформироваться вторичное начисление пени, хотя по факту долг отсутствует.

"Обращаем внимание жителей Южного Урала - вторично производить оплату пени не следует!", - обратились с сообщением энергетики.

В компании также сообщили, что произведут корректировку данных в следующих расчетных периодах.