20 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

И.о. главы подмосковного Дзержинского просят арестовать по делу о взятках

Следствие просит арестовать бывшего главы Пушкинского муниципального района Московской области Сергея Грибинюченко, ныне исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, 18 февраля Грибинюченко, находясь на автомобильной парковке одного из ТЦ Подмосковья, получил взятку в размере 20 тыс. долларов США в обмен на покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов. После получения взятки подозреваемый был задержан.

Отмечается, что на момент задержания Грибинюченко занимает должность исполняющего обязанности главы городского округа Дзержинский.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

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И.о. главы подмосковного Дзержинского просят арестовать по делу о взятках

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Теги: СКР, дезржинский, взятка, грибинюченко



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