Возбуждено дело о картелях в отношении фирм, конкурирующих с компанией отца Ольги Глацких

Свердловское УФАС возбудило дело о картеле на конкурентов компании "Ремстройгаз", которая принадлежит отцу скандальной экс-чиновницы Ольги Глацких. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Яблоко", ФАС подтвердила, что есть косвенные признаки сговора с участием фирмы Вячеслава Глацких, однако доказательств пока не хватает.

По мнению ведомства, доказательств недостаточно для возбуждения дела на весь список компаний из расследования Центра антикоррупционной политики. От преследования не ушли две фирмы, которые подозреваются в сговоре - это ООО "Строинвестгарант" и ООО "Девайс". Их также связывает один номер телефона, по данным ЦАП.

По результатам проверки ФАС выяснила, что конкуренты "демонстрировали экономически необоснованное поведение", а именно отказались от снижения цены и несли расходы на участие в закупках без выгоды. Также вскрылась информация о том, что "Ремстройгаз" оплачивал счета фирмы "Мелиострой".

"Доказать сговор без прямых улик трудно. В этом деле у нас были только косвенные доказательства, и ФАС их подтвердила. Но если конкурент Глацких тратит на участие в закупке 2,6 млн руб., снижает цену на 0,5% или на 1 копейку и проигрывает, судите сами, насколько жульническими были торги", ‒ отмечает директор ЦАП Алексей Карнаухов.

Напомним, что эксперты из "Яблока" обратились в ФАС в ноябре 2018 года с просьбой проверить госконтракты фирмы ООО "Ремонтстройгаз". По их мнению, "семейный бизнес" Глацких получает выгодные контракты из бюджета Свердловской области с 2011 года. За это время фирма "Ремстройгаз" заработала на госзакупках 1,84 млрд руб.