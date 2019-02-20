20 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске вице-спикера ЗСО Карликанова, с которого требуют взыскать 500 млн рублей, вызвали в суд

Челябинский арбитражный суд обязал вице-спикера Законодательного собрания региона Юрия Карликанова и его дочь Юлию Александрову явиться на следующее судебное заседание по делу о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках банкротного дела предприятия "Регионснабсбыт". Заседание пройдет 15 апреля, сообщил Накануне.RU представитель конкурсного управляющего "Регионснабсбыта".

На заседании 18 февраля представитель конкурсного управляющего представил схему вывода имущества из конкурсной массы общества "Регионснабсбыт".

"В предыдущих судебных заседаниях ответчиками утверждалось, что объекты недвижимости, которые были проданы от общества "Регионснабсбыт" на аффилированную группе компанию "Регионинвест" в количестве шести штук, не являлись элементами производственного цикла, и поэтому продажа этих объектов не нанесла ущерба добросовестным кредиторам", - рассказал представитель конкурсного управляющего общества "Регионснабсбыт" управляющий партнер адвокатского бюро "ЛЕ-АРМ" Евгений Чуркин.

По его словам, эти здания находились в производственном процессе по изготовлению тротуарной плитки и относятся к имуществу, при использовании которого осуществлялась деятельность общества "Регионснабсбыт".

"Соответственно при выбытии данных объектов из имущественной массы должника была прекращена его деятельность, что в свою очередь, и в совокупности с другими обстоятельствами, привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов", - подчеркнул он.

Напомним, в Арбитражном суде Челябинской области продолжается рассмотрение дела о привлечении Юрия Карликанова и аффилированных с ним лиц к субсидиарной ответственности в рамках банкротного дела предприятия "Регионснабсбыт". Конкурсный управляющий требует взыскать с ответчиков порядка 500 млн рублей в качестве ущерба, причиненного кредиторам. Основными кредиторами являются ИФНС (сумма требований 129 млн рублей) и город Челябинск, которому компания не платила за аренду земельных участков.

В сентябре суд принял решение об аресте имущества вице-спикера ЗСО, его жены и директора ряда дочерних предприятий Игоря Плотникова.

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В Челябинске вице-спикера ЗСО Карликанова, с которого требуют взыскать 500 млн рублей, вызвали в суд

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Теги: Юрий Карликанов, ЗСО, банкротство, суд,



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