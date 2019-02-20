В Приморье родители школьников жестко разобрались с хулиганом, обижавшим их детей

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

В Приморье родители школьников жестко разобрались с хулиганом, обижавшим их детей

В Приморье прокуратура начала проверку инцидента с избиением школьника в городе Большой Камень. Самосуд могли устроить родители других учеников.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Приморского края, телесные повреждения ученику пятого класса были нанесены прямо в учебном заведении. Известно, что ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям.

Сейчас надзорное ведомство проверяет школу в части организации профилактической работы с учащимися. Также будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

школа, класс, ребенок, доска, образование, ученик, школьник, урок, посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным СМИ, родители школьников решили сами разобраться с хулиганом, который обижал их детей. Они пришли в учебное заведение, отвели пятиклассника в мужской туалет и там окунули его головой в унитаз. При этом парень получил травмы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно во Владивостоке 13-летний школьник потерял сознание на уроке и умер. Свою проверку начали следственные органы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Приморье родители школьников жестко разобрались с хулиганом, обижавшим их детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьники, хулиган, разборки, Приморье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети