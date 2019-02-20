В Приморье родители школьников жестко разобрались с хулиганом, обижавшим их детей

В Приморье прокуратура начала проверку инцидента с избиением школьника в городе Большой Камень. Самосуд могли устроить родители других учеников.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Приморского края, телесные повреждения ученику пятого класса были нанесены прямо в учебном заведении. Известно, что ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям.

Сейчас надзорное ведомство проверяет школу в части организации профилактической работы с учащимися. Также будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

По данным СМИ, родители школьников решили сами разобраться с хулиганом, который обижал их детей. Они пришли в учебное заведение, отвели пятиклассника в мужской туалет и там окунули его головой в унитаз. При этом парень получил травмы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно во Владивостоке 13-летний школьник потерял сознание на уроке и умер. Свою проверку начали следственные органы.