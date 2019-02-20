20 Февраля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямале из-за гриппа запретили массовые мероприятия и ввели масочный режим

На Ямале из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ введен запрет на проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий. Во всех учреждениях округа организован "масочный" режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Такие меры приняты из-за того, что окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 11,4%. Госпитализировано 259 человек - большинство из них дети. 79 человек в возрастной группе от трех до семи лет и 75 человек в группе до трех лет. Общая численность госпитализированных составляет 2,6% от всех заболевших.

Также врачи отмечают рост заболевания внебольничными пневмониями. За седьмую неделю 2019 г зарегистрировано- 126 случаев. Среди детей- 37,3% (47 случаев), 62,7% (79 случаев)- среди взрослых. Средней степени тяжести- 109 (86,5%), тяжелой- 3 (2,4%).

Отметим, что учебный процесс в образовательных учреждениях автономного округа будет приостановлен при отсутствии в классах или в группах более 20% детей от списочного состава.

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На Ямале из-за гриппа запретили массовые мероприятия и ввели масочный режим

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Теги: грипп, орви, болезнь, масочный режим



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