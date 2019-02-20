Медведев отметил вклад фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в рост АПК

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил вклад фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в рост АПК.

Об этом говорится в приветственной телеграмме главы правительства, направленной участникам XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

По его словам, сегодня отрасль демонстрирует высокие темпы роста, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поставляя свою продукцию за рубеж.