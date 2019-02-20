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Политика За рубежом

Таиланд разрешил выдать россиянина США, несмотря на экстрадицию в Россию

Уголовный суд Бангкока разрешил экстрадицию в США россиянина Дмитрия Украинского, приговоренного в Таиланде к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств.

При этом в прошлом году суд в Таиланде одобрил экстрадицию Украинского в Россию.

Как сообщает ТАСС, это первый случай в королевстве, когда одобряются два подобных запроса на одного и того же человека.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в 2013 году Украинский в составе организованной группы похитил в Москве более 7,5 млн руб. 15 июля 2016 года он был задержан у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в изолятор временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.

Ордер на его арест был выдан таиландским судом в связи с обвинением в хищениях средств с кредитных карт американцев в особо крупном размере.

Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь 1 августа подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о его выдаче российской стороне.

Российским посольством была направлена нота в МИД Таиланда, в которой изложена позиция о недопустимости выдачи россиянина в США.

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Таиланд разрешил выдать россиянина США, несмотря на экстрадицию в Россию

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Теги: таиланд, дмитрий украинский, сша, экстрадиция



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