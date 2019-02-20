20 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Состояние Карла Лагерфельда в 200 миллионов евро может достаться его кошке

Накануне в Париже от рака скончался на 86-м году жизни глава модного дома Chanel Карл Лагерфельд. И если с его творческим наследством все понятно – еще несколько лет назад маэстро начал готовить на свое место помощницу и соратницу Виржини Виар, то на счет огромного состояния дизайнера пока больше вопросов, чем ответов.

На протяжении многих лет Лагерфельд утверждал в интервью, что завещает все своей любимой кошке Шупетт. Белого окраса кошка теперь может получить 200 млн евро. С дальними родственниками Карл не был близок, близких родственников и друзей, семьи – у него не было.

Стоит отметить, что и до смерти своего хозяина Шупетт была весьма состоятельным животным. У нее был собственный телохранитель и две горничные, личный самолет. "Шупетт – богатая девушка", - говорил в интервью про своего питомца Лагерфельд.

Дошло до того, что в 2013 году кутюрье захотел жениться на своей кошке, но такое не разрешено ни в одной стране мира. А еще он завещал смешать свой прах с прахом своей матери, а также кошки (при условии, что животное умрет раньше него, но, как мы знаем, кошка на сегодняшний день жива).

Кстати, не стоит думать, что роскошную жизнь Шупетт позволяла себе только за счет хозяина. Она и сама отлично умеет заработать. Во-первых, она популярный блогер: на ее страницу в Instagram подписано более 170 тыс. пользователей. Во-вторых, она успешная модель. Вместе с хозяином она снималась в рекламе немецкого автоконцерна и японского косметического бренда, на чем заработала около трех миллионов евро.

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Состояние Карла Лагерфельда в 200 миллионов евро может достаться его кошке

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Теги: карл лагерфельд, кошка, домашние питомцы, завещание



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