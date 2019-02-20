В Перми затопило школу, открытую полгода назад

В пермской школе №59 произошёл потоп, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фото и видео последствий "разгула стихии" в сеть выложили ученики. Один из них рассказал, что здание открыли для школьников полгода назад. Комментаторы отмечают, что, "скорее всего, пробило трубу, ничего страшного", однако "главное, чтобы фундамент не пошёл трещиной".

"Это так, "косметика"", - отмечают пользователи.

В школе Накануне.RU не стали комментировать ситуацию, сославшись на занятость её руководства.