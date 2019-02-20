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"Спартак" расторг контракт с "Русским Месси"

Московский "Спартак" и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".
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Уточняется, что контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон и 23-летний форвард стал свободным агентом.

Давыдов является выпускником Академии имени Федора Черенкова. В сентябре 2015 года он дебютировал за основную команду "Спартака" и провел за клуб 37 матчей, забив один гол в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что в свое время Денис Давыдов считался весьма перспективным футболистом. Болельщики в шутку называли его "Русский Месси".

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"Спартак" расторг контракт с "Русским Месси"

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Теги: Спартак, Давыдов, контракт



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