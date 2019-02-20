В России запустят масштабный мониторинг питания школьников

В России запустят масштабный общественный мониторинг питания школьников. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, передает МИА "Россия сегодня".

Этот вопрос обсудили участники Форума отцов в Екатеринбурге. По словам Кузнецовой, организация этого процесса будет зависеть от качества обратной связи о реальном положении дел.

"В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, "разных" столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания. Сегодня есть эффективные практики, мы выберем самые удобные, предоставляющее качественную обратную связь", - сказала она.

Как сообщало Накануне.RU, ранее опрос ОНФ выявил, что более половины (58%) респондентов дают своим детям в школу домашнюю еду. Большинство из них (44%) делает это, потому что ребенок отказывается питаться в школьной столовой. При этом 18% детей респондентов запрещают проносить в школу еду из дома.