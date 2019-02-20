В Зауралье в День святого Валентина пьяный отец очень сильно избил своего 2-месячного сына

На 20-летнего жителя Макушино завели уголовное дело за применение насилия в отношении собственного ребенка.

Вечером 14 февраля этого года мужчина, находясь в пьяном виде, не мог успокоить 2-месячного сына - тогда он решил избить младенца и нанес ему тяжкие телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На следующий день мальчика в тяжелом состоянии положили в Макушинскую ЦРБ, а потом перевели в Курган в больницу имени Красного Креста.

Суд уже заключил под стражу отца, также СК даст оценку бездействию чиновников системы профилактики района, которые должны были следить за условиями жизни несовершеннолетнего.