На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле молодой работник погиб на глазах коллег по цеху

На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле нашли мертвым 27-летнего работника. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Трагический случай произошел 19 февраля в рабочее время. По некоторым данным, рабочий покончил с собой на глазах своих коллег по цеху.

Начальник отдела по связям с общественностью АО "НПК "Уралвагонзавод" Юлия Колмакова подтвердила, что сотрудник предприятия действительно умер, но обстоятельства произошедшего комментировать отказалась.

"Информацию до завершения следственных и доследственных действий мы дать не можем, не имеем права", - заявила Юлия Колмакова.