СМИ: Порошенко решил отомстить Онуфрию и УПЦ за отказ поддержать на выборах

Украинский президент Петр Порошенко снова встретился с предстоятелем канонической УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и запросил его поддержки на президентских выборах. Однако тот отказал, и Порошенко решил отомстить, пишут "Вести" со ссылкой на свои источники.

Читайте также: Украинские власти официально присвоили раскольнической церкви имя УПЦ

В частности, планируется через Верховную раду отнять лавры через прекращение договоров об их аренде, усилить пропаганду в пользу раскольников и против УПЦ, активизировать захваты храмов руками неонацистских организаций, усилить давление на приходы с помощью местных властей.

Напомним, Порошенко в прошлом году несколько раз встречался с митрополитом Онуфрием, пытаясь склонить его на свою сторону: сначала - чтобы подписать обращение в Стамбул с просьбой дать томос, затем - присоединиться к объединительном собранию раскольников. Однако Онуфрий остается непреклонен.

Как сообщало Накануне.RU, Радой уже приняты законы о принудительном переименовании УПЦ и о переходе общин в иную юрисдикцию, т.е. о захвате храмов. По словам Порошенко, захвачены уже более 300 храмов УПЦ.