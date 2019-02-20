20 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СМИ: Порошенко решил отомстить Онуфрию и УПЦ за отказ поддержать на выборах

Украинский президент Петр Порошенко снова встретился с предстоятелем канонической УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и запросил его поддержки на президентских выборах. Однако тот отказал, и Порошенко решил отомстить, пишут "Вести" со ссылкой на свои источники.
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В частности, планируется через Верховную раду отнять лавры через прекращение договоров об их аренде, усилить пропаганду в пользу раскольников и против УПЦ, активизировать захваты храмов руками неонацистских организаций, усилить давление на приходы с помощью местных властей.

Напомним, Порошенко в прошлом году несколько раз встречался с митрополитом Онуфрием, пытаясь склонить его на свою сторону: сначала - чтобы подписать обращение в Стамбул с просьбой дать томос, затем - присоединиться к объединительном собранию раскольников. Однако Онуфрий остается непреклонен.

Как сообщало Накануне.RU, Радой уже приняты законы о принудительном переименовании УПЦ и о переходе общин в иную юрисдикцию, т.е. о захвате храмов. По словам Порошенко, захвачены уже более 300 храмов УПЦ.

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СМИ: Порошенко решил отомстить Онуфрию и УПЦ за отказ поддержать на выборах

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Онуфрий, УПЦ



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