Ректор тюменского вуза арестован силовиками

По неподтвержденной пока информации, со слов источников Накануне.RU, ректора Тюменского государственного института культуры Игоря Шишкина арестовали силовики. Арест произошел 18 февраля, где сейчас находится Шишкин, в каком статусе и какие проводят над ним действия – официально неизвестно.

Ранее появилась информация, что в административном здании учебного заведения прошли обыски и выемка финансовых документов.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU первый проректор ТГИК Игорь Омельченко воздержался от комментариев, но сообщил, что ректора вуза "на месте нет".

"Больше ничего вам сказать не могу", - добавил собеседник.

Отметим, что вуз ранее в скандалах замечен не был и в новостных сводках в негативном контексте не мелькал. До Игоря Шишкина институт возглавлял Евгений Заболотный, который сейчас является спикером городской думы.

Силовые ведомства пока также не комментируют ситуацию.