20 Февраля 2019
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Образование Тюменская область

Ректор тюменского вуза арестован силовиками

По неподтвержденной пока информации, со слов источников Накануне.RU, ректора Тюменского государственного института культуры Игоря Шишкина арестовали силовики. Арест произошел 18 февраля, где сейчас находится Шишкин, в каком статусе и какие проводят над ним действия – официально неизвестно.

Ранее появилась информация, что в административном здании учебного заведения прошли обыски и выемка финансовых документов.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU первый проректор ТГИК Игорь Омельченко воздержался от комментариев, но сообщил, что ректора вуза "на месте нет".

"Больше ничего вам сказать не могу", - добавил собеседник.

ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин(2019)|Фото: tumgik.ru

Отметим, что вуз ранее в скандалах замечен не был и в новостных сводках в негативном контексте не мелькал. До Игоря Шишкина институт возглавлял Евгений Заболотный, который сейчас является спикером городской думы.

Силовые ведомства пока также не комментируют ситуацию.

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Ректор тюменского вуза арестован силовиками

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Теги: Игорь Шишкин, Тюменский государственный институт культуры



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