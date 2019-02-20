Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"

Сегодня депутаты Екатеринбурга на комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики обсудили ситуацию вокруг "резиновых" школ. По мнению депутата гордумы Михаила Матвеева, третья смена в школах города - это "ЧП федерального масштаба", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Всё началось с того, что начальник департамента экономики Алексей Прядеин, ответив на вопрос депутата Елены Дерягиной, заявил, что в Екатеринбурге возможно обучение детей в третью смену. Но Михаил Матвеев посоветовал пересмотреть отношение, связанное со строительством новых школ. Он также уверен, что Ростелеком уходит от ответственности и публичной порки. Добавим, что именно из-за сбоев в работе сайта Госуслуг пришлось увеличить количество мест в школах и забить их "под завязку".

"В этом году департаменту был приготовлен подарок, но они нашли выход и приняли достойное решение. Да, оно не устраивает ряд руководителей и родителей, но они пошли на увеличение количества первоклассников в ряде школ, тем самым сняли основное напряжение вокруг этого вопроса", - заявил Матвеев.

Екатерина Сибирцева добавила, что часть заявлений от родителей были обработаны не в соответствии с нормами. На данный момент свободные места есть в 112 школах.

"Ситуация не трагичная, но она критичная с точки зрения наполнения. Если бы не было сбоя, то зачисление прошло было спокойно", - резюмировала Сибирцева.

Комитету по строительству поручено составить программу строительства (реконструкции) школ и детских садов на период с 2019 по 2025 годы.

Напомним, ранее депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках. Из-за проблем при записи детей через сайт Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школы, депутаты, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2019 13:39 Мск Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы записи детей в первые классы
Ранее 18.02.2019 11:20 Мск В Екатеринбурге предложили строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках
Ранее 18.02.2019 08:40 Мск Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК
Ранее 14.02.2019 11:32 Мск В подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры
Ранее 13.02.2019 11:33 Мск Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге
Ранее 12.02.2019 15:07 Мск В три смены? В школах Екатеринбурга рекордно увеличивают количество первых классов из-за сбоя записи
Ранее 12.02.2019 11:10 Мск "Переживали до последнего". Родители начали получать приказы о зачислении первоклассников в школы Екатеринбурга
Ранее 11.02.2019 14:20 Мск "Отбросили назад на 68 человек". В Екатеринбурге - новые проблемы с записью в первые классы
Ранее 08.02.2019 11:09 Мск Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников
Ранее 05.02.2019 11:25 Мск Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" о нарушениях при зачислении в первые классы
Ранее 05.02.2019 08:20 Мск Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы
Ранее 01.02.2019 08:24 Мск "Ошибка" и "отказ": родители первоклассников Екатеринбурга столкнулись с трудностями при записи детей в школы
Ранее 31.01.2019 13:25 Мск Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: для родителей подготовили инструкцию
Ранее 25.01.2019 11:26 Мск В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест
Ранее 31.08.2018 12:16 Мск Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 3

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети