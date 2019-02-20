Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"

Сегодня депутаты Екатеринбурга на комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики обсудили ситуацию вокруг "резиновых" школ. По мнению депутата гордумы Михаила Матвеева, третья смена в школах города - это "ЧП федерального масштаба", передает корреспондент Накануне.RU.

Всё началось с того, что начальник департамента экономики Алексей Прядеин, ответив на вопрос депутата Елены Дерягиной, заявил, что в Екатеринбурге возможно обучение детей в третью смену. Но Михаил Матвеев посоветовал пересмотреть отношение, связанное со строительством новых школ. Он также уверен, что Ростелеком уходит от ответственности и публичной порки. Добавим, что именно из-за сбоев в работе сайта Госуслуг пришлось увеличить количество мест в школах и забить их "под завязку".

"В этом году департаменту был приготовлен подарок, но они нашли выход и приняли достойное решение. Да, оно не устраивает ряд руководителей и родителей, но они пошли на увеличение количества первоклассников в ряде школ, тем самым сняли основное напряжение вокруг этого вопроса", - заявил Матвеев.

Екатерина Сибирцева добавила, что часть заявлений от родителей были обработаны не в соответствии с нормами. На данный момент свободные места есть в 112 школах.

"Ситуация не трагичная, но она критичная с точки зрения наполнения. Если бы не было сбоя, то зачисление прошло было спокойно", - резюмировала Сибирцева.

Комитету по строительству поручено составить программу строительства (реконструкции) школ и детских садов на период с 2019 по 2025 годы.

Напомним, ранее депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках. Из-за проблем при записи детей через сайт Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов.