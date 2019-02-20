Власти задыхающегося от смога Сибая отправили 250 детей в Евпаторию

Власти Сибая, жители которого пишут президенту об ужасной экологической ситуации, отправили 250 детей на отдых в Евпаторию.

Мэр города Рустем Афзалов написал на своей странице "ВКонтакте", что школьники будут отдыхать в санатории "Мечта", где их ждут оздоровительные процедуры, 5-разовое питание, бассейн, тренажерный зал и спортплощадки, дискотеки, конкурсы, концерты, экскурсии по историческим местам Крыма.

"Счастливого пути! Желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил! Пусть у вас все будет хорошо!" - написал Афзалов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, находившийся в регионе с визитом, заявил, что санатории полуострова готовы безвозмездно принять 500 детей из Сибая.

Напомним, в ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

Также жители Сибая планируют организовать митинг. В администрацию города уже подано уведомление.