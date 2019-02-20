Маргарита Симоньян хочет быть похороненной рядом с сочинским аэропортом

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян (38) поделилась с подписчиками своего твиттера фотографией из родных мест. Сделана она на кладбище, с которого открывается вид на аэропорт.

"Деревенское кладбище на горе, где похоронены мои бабушка с дедушкой. Здесь зимой и летом одинаковое весеннее солнышко, дикая рощица фейхоа, мимозовый сад, две грустные пальмы и вид на взлетающие самолеты, увозящие в шумные города живых. Когда придет время, я тоже прилягу тут", - написала Маргарита.

Кладбище, которое описывает Маргарита, находится в Адлере, в небольшом поселке Молдовка, примыкающем к территории аэропорта Сочи. Здесь у журналистки живет родня, хотя она и родилась и училась в Краснодаре. Поселок, куда она часто наведывается в гости, Симноьян описывает так: "Дом у нас — в Молдовке, в пыльном адлерском поселке, краше которого нет ничего на земле от Москвы до самой до Гумарии. <…>А улицы какие! Улица Абрикосовая, Форелевая, Миндальная, улица Роз, улица Арама Маркаряна. Вам Арам Маркарян все равно, а мне — родного дедушки родной брат, танкист".